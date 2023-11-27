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Minik çocuklara Antakya'da yeni sıcak yuva

YAŞAM 27.11.2023, 17:54
Minik çocuklara Antakya'da yeni sıcak yuva

6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kalkması ve yaralarını sarması için önemli desteklerde bulunan Rotary Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesine mobil anaokulu hibe etti.HATAY (İGFA) - Antakya EXPO İller Bahçesi’nde kurulan Rotary Mobil Anaokulunun açılış ve teslim töreni yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Açılışa, Hataylı birçok vatandaş ve Rotary Kulübünden yurtiçi ile yurtdışından birçok temsilci katıldı.

Depremin ilk zamanlarından bu yana Hatay’daki acı tablodan dolayı çok etkilendiklerini ve şehir için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Samsun Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı ve Mobil Anaokulu Proje Sorumlusu Ayşe Mine Ergun, “ Depremden sonra Hatay’a geldiğimde her taraf toz bulutu, maskemin de atında da gözyaşlarım vardı. Buradaki bizi onurlandıran eğitim yuvamız anaokulumuz rengârenk duvarlar sevimli alanlarla son teknoloji donanıma sahip. Aylarca ve saatlerce görüşmelerimiz ve toplantılarımız ile en ince ayrıntısına kadar 5 ülke, 9 bölge ve 43 kulüp olarak buradayız ve hep burada olacağız. 6 Şubat’tan bu yana kalbimiz hep Hatay’da. Hayal kurduk ve o hayali gerçekleştirdik. Yaşama birlikte tutunarak ayakta kalacağız. Her zorluk güzel haberlerin de müjdecisi. Tüm Rotary ailesi olarak atamızın şahsi meselesi olan Hatay’ımızda çocuklara böyle bir armağanımız olduğu için gururluyuz” dedi.

AYDINER: SİZLERİ ANLAYABİLMEK VE YARALARINIZI HIZLI SARABİLMEK İÇİN BURADAYIZ

Şehrin yeniden ayağa kalkması ve çocukların eğitimlerinin aksamaması amacıyla projenin önemine değinen Samsun Rotary Kulübü 2023-2024 Dönem Başkanı Nur Aydıner, “ 6 Şubat Depreminde 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 6 Şubat tarihi ve 4.17 saatlerinde aklımız hep o günlere gidiyor, kalbimiz acıyor ve çaresizlikler aklımıza geliyor. Rotary ailesi olarak sizleri anlayabilmek ve yaralarınızı hızlı sarabilmek için buradayız. Acılarınızı paylaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da normal hayatlarına dönerek eğitimlerine katkı sağlamak için hep sizlerleyiz. Mobil anaokulumuz ile tüm çocuklarımız neşe ve keyifli zaman geçirmiş olacaklar” diye konuştu.

ÖZTÜRK: HATAY İÇİN HAYAL ETTİKLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK OLDUKÇA GURUR VERİCİ

Uluslararası Rotary 2430. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Emre Öztürk de , “ Depremin üçüncü günü ilk çadırkentimizi İskenderun’da kurduk. O zamanki zorlukları çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi o bölgelerinin eski misyonuna dönmüş olması bizi çok mutlu ediyor. Hatay için hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek oldukça gurur verici. Çadırkent, konteynerkent, mobil mutfak, kırsal kalkınma projelerine de destek olduk. Başkanımız Lütfü Savaş da bizlerin hep yanındaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

Uluslararası Rotary 2430. Bölge Dönem Guvernörü Teoman Kaynar konuşmasında , “Deprem Hatay’da çok derin yaralar açtı. İnsanlarımızın yaralarını sarmak için bir araya gelmesi, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak çok güzel. Kulüp olarak sizlere ilk zamanlardan itibaren desteklerde bulunmak için çalıştık. Anaokulumuzun depremzede çocuklara kucaklayıcı bir eğitim ortamı olacağını düşünüyorum” dedi.

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