Minik Belinay kumbarasını Kütahya'dan depremzedelere yolladı

Kütahya Belediyesi'nin 8’inci tırı afet bölgesine gönderilme töreninde minik Belinay, kumbarasını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a göndererek depremzedelere ulaştırılmasını istedi.KÜTAHYA (İGFA) - Ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından Kütahya Belediyemizin başlattığı kampanyaya hemşehrilerimizin desteği artarak devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze teslim edilen yardım malzemeleri, tek tek kontrol edilip sınıflandırılıyor ve paketlenip deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.

Dünden bu yana 7 tırı afet bölgesine gönderen hemşehrilerimiz 8’inci tırı da doldurarak yola çıkardı.

8’inci tırın uğurlama töreninde minik Belinay, kumbarasını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a göndererek depremzedelere ulaştırılmasını istedi.

Başkan Işık, “Yenibosna Mahallemizden Belinay kızımız kumbarasını bağışlamış. Deprem bölgesine gönderilmek üzere bize göndermiş. Kendisinden Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin örnek alacağı çok önemli bir davranış” diyerek Belinay’a teşekkürlerini iletti.

Işık ayrıca, deprem bölgesinden hazır gıda maddesi, kullan-at kâğıt veya plastik malzeme, su, hazır çorba ve konserve gibi malzemelerin talep edildiğini belirterek, "Herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun. Çok ibretlik örnekler yaşıyoruz. Yaşlı amcamın gelip bu manzarayı gördüğünde duygulanıp sırtındaki montu çıkarıp gittiğini gördük. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda bize bölgeden gelen ağırlıklı taleplerin hazır gıda maddesi, kullan-at kâğıt veya plastik malzeme, su, hazır çorba ve konserve gibi malzemelerin yoğunlaştığını görüyoruz. Giyim eşyası ve battaniye gibi taleplerin çoğunlukla karşılandığını gördük ama getiren vatandaşlarımızdan da alacağız ve göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.