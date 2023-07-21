Minik arkeologlar iş başında

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılarak turizme kazandırılan Roma dönemine ait 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu tarihi “Kızılkoyun Nekropol Alanı” minik arkeologlara ev sahipliği yaptı. 5-9 yaş arası

çocuklar kendileri için hazırlanan yapay kazı alanında Arkeolojik kazının tüm süreçlerini deneyimledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere korunarak aktarılması, çocuklara arkeoloji bilimini tanıtmak için Roma mezarlarının bulunduğu tarihi Kızılkoyun Nekropolünde “Arkeolojik Kazı Şenliği” düzenledi.

Minyatür arkeolojik kazı alanlarının yerleşildiği oyun alanında kazılar yapan, taş sütun, sikke, gözyaşı şişesi gibi arkeolojik kazılarda rastlanılan objeleri bulan çocukların sevinç ve heyecanı yüzlerinden okunurken aileleri de bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Merak ve keşif duygusunu bilinçli bilgi arayışına dönüştüren çocuklar gerçek kazı aletlerini kullanarak farklı dönemlere ait buluntuların replikalarını ortaya çıkarıp müzeye teslim sürecine kadar olan tüm aşamaları öğrendi.

Etkinlikte arkeolojik kazı yapan minikler, buldukları kalıntılarla arkeoloji çalışmalarının ne kadar zorlu ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu yaşayarak öğrenirken, sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Zeynep Miray Ergün, “Biz burada kazı çalışmaları yaptık. Oyunlar oynadık buraya gelip kazılar yaptık. Burada dinozorlar çıkarttık. İskeletlerin içinden altınlar bulduk. Kavanozların içinden altınlar çıktı onları bulduk kazı yapıp onları tekrar çocuklara açtırdık. Dinozorları bulduk toprağın altında mozaikler yaptık.” Diye konuştu.

Etkinliğe katılan diğer çocuklar da duygu ve düşüncelerini aktararak düzenlenen etkinlikte hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini aktardılar.

Çocukları Arkeoloji Şenliğinde kazı yapan aileler de çocuklarının yaşadığı mutluluğa tanıklık ettiler. Etkinliğin son derece eğitici ve eğlendirici olduğuna dikkati çeken aileler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve etkinlikte emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.