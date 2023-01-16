Mineral dolu şişe Influencerlardan tam not aldı

Türkiye’nin lider Maden Suyu üreticisi Beypazarı, yeni piyasaya sunduğu Premium şişesini influencerlerla buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan; davetlileri öğle yemeğinde ağırladı.

Özellikle sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve spor gibi içerikleriyle takipçilerini bilgilendiren İnfluencerlar’a, “Beypazarı Premium”u tanıtan Bilge Ercan, lansmana özel ambiyansla hazırlanan davette, influencerler deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.

Davetlileri yeni ürün hakkında bilgilendiren Ercan; yeni nesil premium tasarımlı şişesinin 0,75 lt boyunda ev dışı tüketim noktaları, zincir ve gurme marketlerde tüketicilerle buluşturduklarını söyledi. Premium şişelerin Beypazarı Maden Suyu ile bütünleşen yeşil şişelerde, çevir-aç kapağı ve farklılaşan ambalajıyla da dikkat çektiğine vurgu yapan Ercan, "Premium şişelerimiz maden suyu severlere dizaynıyla da görsel bir deneyim sunuyor. 'Daha çok Beypazarı, daha çok sağlık' mottosuyla çıktığımız bu yolda sağlığımız için önemli işlevlere sahip minerallerin maden suyuyla doğal olarak karşılanması için tüketicilerimize kolaylık sunmayı hedefliyoruz. Premium şişelerimiz çevir-aç kapağı sayesinde uzun süre gazı kaçmadan ve lezzeti değişmeden maden suyunu muhafaza etme kolaylığı da sağlıyor” dedi.

Ercan, lansman organizasyonunda influencerların sorularını da cevapladı.