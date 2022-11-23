Mine Söğüt ve Barış İnce Hatay'da

Ünlü yazar ve gazeteci Mine Söğüt ile Barış İnce Hatay Kitap Günleri’nde okurlarıyla buluştu.HATAY (İGFA) - EXPO Antakya alanında gerçekleştirilen buluşmada yazarlar, yazın hayatları ve eserleri hakkında bilgiler verdi.

Gazetecilik ve yazarlık hakkında deneyimlerini paylaşan Söğüt ve İnce, süreç içerisinde yaşadığı tecrübeleri de kitapseverler ile paylaştı.

Hataylı okurlar söyleşide Türk edebiyatının ve basın sektörünün önemli yazarlarına kitapları ile ilgili beğenilerini ve eleştirilerini yaparak yazarlarla sohbet etti.

SÖĞÜT: EDEBİYATA VE SANATA KIYMET VERİLEN BU YERİN YAPILMASI BU ŞEHİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yazar Mine Söğüt, “Özellikle edebiyat ve bütün sanat alanlarında çok zor zamanların yaşandığı bu dönemlerde şehrin bu kadar güzel bir mekâna sahip olması ve burada bu güzel buluşmaların düzenlenmesi çok kıymetli. Çünkü en büyük sorunumuz bir araya gelememek. Bir araya gelip konuştuğumuz, birbirimizi anladığımız ve dinlediğimiz yerlere ihtiyacımız var. Bu buluşmaların yapılabileceği mekânlar açısından böyle rahat, geniş, edebiyata ve sanata kıymet verilen bir yerin yapılması bu şehir için çok kıymetli” dedi.

İNCE: BU GÜZEL ETKİNLİKLERİN EXPO’DA YAPILMASI ÇOK GÜZEL

Hatay Kitap Günleri’nin ve sanattan edebiyata birçok etkinliğin EXPO’da gerçekleşmesinin Hataylılar için çok büyük bir şans olduğunu ifade eden Yazar Barış İnce, “EXPO alanını gezme fırsatı bulduk. Çok güzel bir alan oluşmuş burada. Aynı zamanda söyleşimiz de çok güzel geçti. Bizler son zamanlarda kitabın okurlara ulaşması için bu tarz etkinliklere ihtiyaç duyuyoruz. Kitap fiyatları çok yükseldi ve yazarla okurun buluşması için pek çok etkinliğe ihtiyaç oluyor. Bu güzel etkinliklerin EXPO’da yapılması çok güzel. Bu güzel söyleşiye katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Söyleşinin tamamlanması ile sevilen gazeteci-yazar Mine Söğüt ve Barış İnce kitaplarını imzalayarak sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.