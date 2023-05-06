Milyonlar TEKNOFEST'te bulutşu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atarak yine muhteşem bir festival yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Rekorların festivali TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, hepsi birbirinden güzel etkinlikleri ile ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşattı. İstanbul Atatürk Havalimanında 5 gün süren TEKNOFEST 2023, heyecan ve gurur dolu anılara imza atarak 1 Mayıs’ta sona erdi.

Festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri, bilim şovları ve akrobatik smaç gösterisi festival boyunca devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu sene ilk kez TEKNOFEST’te uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar’ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, KIZILELMA, Hürkuş, Aksungur/ANKA, Atak Helikopter, GYROCOPTER, Gökbey Helikopter, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıdı.

Bayraktar KIZILELMA ve SOLO Türk

Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA ile SOLO Türk gökyüzünde bir ilki gerçekleştirerek, birlikte muhteşem bir uçuş yaptı. Gökyüzünün eşsiz kartalları Türk Yıldızları ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibinin İstanbul semalarında birlikte gerçekleştirdiği uçuş gösterisi de nefes kesti. TEKNOFEST’in son günü BAYRAKTAR KIZILELMA, SOLO Türk ve Türk Yıldızlarının birlikte gerçekleştirdiği uçuş gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştirilen TEKNOFEST’te bu yıl 130 katılımcı ve 19 sponsor firma da yer aldı. Cumhuriyetin 100. yılında altıncısı gerçekleşen TEKNOFEST’te coşku ve heyecan bir an olsun eksilmedi.

TEKNOFEST 2023’e Türkiye’nin en büyük gücü gençler imza attı

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen “Teknoloji Yarışmaları” bu yıl 41 ana yarışma-102 farklı kategoride düzenlendi. TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmalarına bu yıl 333 binden fazla takım 1 milyondan fazla yarışmacı başvuruda bulundu. Gençlere 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verildi. Yarışmalarda dereceye giren gençler TEKNOFEST sahnesinde ödüllerini aldılar.