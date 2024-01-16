Milyonerler Festivali'nde 3 talihli daha ekstra kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 3 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde, 5 bilen 3 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası’ndan ve Adana Çukurova’dan oynayan 2 talihli ile Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen bir talihli, kişi başı 2 milyon 17 bin 538 TL ikramiye kazandığı duyuruldu.

31 Ocak'a kadar devam edecek Milyonerler Festivali kapsamında oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılacağı kaydedildi.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.