Milyonerler Ekim'i 70 milyon TL ekstra kazandırdı!

Çılgın Sayısal Loto’da oyun severlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi” 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 14 çekilişle Türkiye’nin 64 şehrinden 693 talihliye toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da, “Milyonerler Ekimi” kapsamında Ekim ayı boyunca toplam 14 çekiliş gerçekleştirildi.

Bu çekilişlerde İstanbul’dan Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a kadar Türkiye’nin 64 farklı şehrinden 693 talihli ikramiye sevinci yaşadı.

Her çekilişte talihlilere ekstra 5 milyon TL’lik ikramiye dağıtan Milyonerler Ekimi, oyun severlere bir ayda toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.