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Milli seferberlikte Bursa İnegöl'de bin fidan toprakla buluştu

YAŞAM 11.11.2022, 14:43
Milli seferberlikte Bursa İnegöl'de bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonuyla İnegöl’de 1000 fidan toprakla buluştu.BURSA (İGFA) - Gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı bir kampanya sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan genelge ile ilk kez 2019 yılı Kasım ayında “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla başlayan Milli Ağaçlandırma Bayramı, 4’üncü yılında da aynı heyecanla devam etti.

11 Kasım tarihinde, saatler 11.11’i gösterdiğinde ülke genelinde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluştu.

İnegöl’de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Süpürtü Mahallesi bölgesinde 1.6 hektarlık alanda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Bayramı fidan dikim etkinliğine, ilçe protokolü de katıldı.

İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, en uzun süre nefesini tutan insan bir dalgıç olduğunu belirterek, "24 dakika nefesini tutabiliyor. Bizler nefesimizi tutsak kaç dakika yaşayabiliriz. İşte bizim doğada yaşayabilmemiz için oksijene ihtiyacımız var. Oksijenin de temel kaynağı, bugün burada dikeceğimiz ağaçlar, oluşacak ormanlardır” diye konuştu.

İNEGÖL’ÜN YÜZDE 49’U ORMANLARLA KAPLI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, İnegöl’ün orman alanları konusunda şanslı olduğuna dikkat çekti.

100 yılı aşkın süredir ağacı işleyerek sanata dönüştüren İnegöl'ün ağacı dikmenin yanı sıra korumanın da önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Bizler sıfır atık bilinciyle de doğaya katkılar sunuyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 90 bin haneye geri dönüşüm kutusu dağıttık. Düzenli olarak vatandaşlarımız geri dönüşümleri evsel çöplerden ayırmış oluyor. Bu sistemde 2022 yılının sadece ilk 6 ayında 2500 ton geri dönüşüm atığı toplandı ve 16 bin 500 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Ağaç dikmek tabi ki bir çaba ancak tüm alanlarda bu duyarlılığı göstererek aynı zamanda ağaçlarımızı korumalıyız” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise, bu yıl 4 milyon fidan toprakla buluşacağını belirterek, her dikilen fidanın geleceğe dünyaya yatırım olduğunu söyledi.

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