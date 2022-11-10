Milli Saraylar ilk kez özel etkinliğe ev sahipliği yaptı

Bilfen Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü velileri ve öğrencileriyle birlikte Dolmabahçe'de andı.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez özel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Millî Saraylar Resim Müzesi’nde çok sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen özel gecede izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Anma töreni Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusumuzun bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna can veren şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Bilfen Okullarında Müzik öğretmeni olarak da görev yapan sanatçı Eda Özülkü ve Hakan Aysev’in sunumuyla Atatürk'ün son 100 gününün anlatıldığı anma töreni Bilfen Okulları Müzik öğretmenlerinden kurulu orkestranın Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirmeleri ile devam etti.

Müzenin büyülü atmosferinde süren gece, koro öğrencilerinin seslendirdiği marşlar ve öğrencilerin sergiledikleri dans koreografileriyle de birleşince izleyenler unutulmaz bir geceye tanıklık ettiler.

Bilfen Okulları tarafından aylarca süren çalışmalarla hazırlanan ve Eda Özülkü ve Hakan Aysev’in güçlü yorumuyla hayat bulan, Ata’mızın zorluklarla dolu son 100 gününün anlatıldığı belgesel, izleyenlerden büyük beğeni aldı.