Milli Piyango yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Yılbaşında tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL!İSTANBUL (İGFA) - Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Oyunseverler biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili!

Satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletlerine oyunseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yeni yıl heyecanını, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile yaşamak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerine yöneldi. Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Tutarı (TL) 1

400,000,000

400,000,000

2

40,000,000

80,000,000

10

4,000,000

40,000,000

20

1,000,000

20,000,000

30

750,000

22,500,000

80

75,000

6,000,000

100

30,000

3,000,000

170

15,000

2,550,000

800

8,000

6,400,000

6,000

5,000

30,000,000

40,000

3,000

120,000,000

200,000

1,200

240,000,000

700,000

800

560,000,000

2,000,000

400

800,000,000

63 teselli ikramiyesi

400,000

25,200,000

