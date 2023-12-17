Milli Piyango yılbaşı biletlerine yoğun ilgi
Yılbaşında tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL!İSTANBUL (İGFA) - Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Oyunseverler biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili!
Satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletlerine oyunseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yeni yıl heyecanını, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile yaşamak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerine yöneldi. Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.
BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye Miktarı (TL)
İkramiye Tutarı (TL)
1
400,000,000
400,000,000
2
40,000,000
80,000,000
10
4,000,000
40,000,000
20
1,000,000
20,000,000
30
750,000
22,500,000
80
75,000
6,000,000
100
30,000
3,000,000
170
15,000
2,550,000
800
8,000
6,400,000
6,000
5,000
30,000,000
40,000
3,000
120,000,000
200,000
1,200
240,000,000
700,000
800
560,000,000
2,000,000
400
800,000,000
63 teselli ikramiyesi
400,000
25,200,000
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|16
|27
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Barcelona
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Getafe
|17
|25
|9. Las Palmas
|16
|24
|10. Valencia
|17
|20
|11. Rayo Vallecano
|17
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Deportivo Alaves
|16
|16
|14. Villarreal
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|16
|13
|17. Celta Vigo
|17
|13
|18. Cadiz
|16
|13
|19. Granada
|17
|8
|20. Almeria
|16
|4