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Milli Piyango'dan 29 Ekim ikramiyesi
YAŞAM 29.10.2022, 08:30
Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon TL, ikinci kategori ikramiyesi ise 5 milyon TL olacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. 25 milyon TL’lik büyük ikramiyeye ek olarak, ikinci kategori çekilişinde de 5 milyon TL‘lik ikramiye kazanma şansı olacak.
Oyun severler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi biletlerine gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak ulaşabilecekler.
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|11
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|2. M.City
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|11
|31
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|11
|28
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|11
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