Milli Mücadele’nin 100. yılında “YÜZDE 100” sergisi

Milli Mücadele’nin 100.yıl kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, “Yüzde 100” adlı kişisel resim sergisi ile İzmir’de son defa sanatseverlerle buluşacak.İZMİR (İGFA) - İlk kez 2018’de İtalya’da sergilenen ve 2019’da İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadele güzergahı ve mekanlarda sanatseverlere buluşan sergi, son kez 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında İzmir’de sanatseverlerle buluşarak amacını tamamlamış olacak.

Sergi hakkında bilgi veren Eker, “Yüzde 100” isimli serginin 100 yıl öncesine ait belleğimizi tazeleme ve gelecek 100 yıllar için beklentilere dönük projeksiyona içerik oluşturma maksadı ile mahiyetini de biçimlendirildiğini söyledi.

İtalya, İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da “Milli Mücadele Güzergahı ve Mekanları”nda sergilenen YÜZDE 100'ün İzmir’de final yapacağı öğrenildi.

Sergi, 11 Eylül'e kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.