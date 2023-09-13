Milli kuruluşlardan Azerbaycan bildirgesi

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği temsilcileri, Azerbaycan İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli'nin ziyareti sonrasında Azerbaycan Bildirgesi yayımladı.

KOCAELİ (İGFA) - Basın bildirisine Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, Başkan Yardımcısı Adnan Zamburkan Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Cevherli, Aydınlar Ocağı Başkanı Avukat Gürkan Uysal, Yesevi Ecağı Başkanı Eren Elmalı, Ardahanlılar Derneği Başkanı Alpay Aydemir, Halk Kürsüleri Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Türkiye Şehit Yakınları Ve Gazileri Hat Malulları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Güney Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Yaşar ve İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Soner Kılıç katıldı.

Azerbaycan Bildirgesi şöyle;

“Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği üyeleri olarak Kardeş Azerbaycan Devleti’nin haklı davasında her ne şart altında olursa olsun, yanında olduğumuzu beyan ederiz.

Bu kapsamda, Karabağ’daki Ermenistan işgal kuvvetlerinin Azerbaycan Ordusu karşısında 44 günlük muharebenin ardından yenilerek geri çekilmesi ardından yapılan barış antlaşmasında, Türk Dünyası’nı birbirine karadan bağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun aradan geçen bunca yıla rağmen açılmaması ve Ermenistan’ın hâlâ işgali altında bulunan kentlerin boşaltılmamasını kabul etmiyoruz.

Dahası, Karabağ’da kalan Ermenilere, Azerbaycan Devleti tarafından yapılan insanî yardımların Ermenistan tarafından engellenmesi ve Azerbaycan Devleti tarafından önerilen güvenli güzergâh yerine alternatifler üretilmeye çalışması art niyetli bir davranıştır.

Ermenistan’ın hâlâ işgal altında tuttuğu Türk yerleşim birimlerini, bölgenin gerçek sahibi olan Azerbaycan’a teslim etmek yerine, son günlerde bölgede tansiyonu artırmaya yönelik, Ermenistan’ın sınıra askeri yığınak yapması, İran ve ABD ile ortak tatbikat ve antlaşmalar hayata geçirmeye çalışması tehlikeli ve kaybedecekleri baştan belli bir kumardır.

Bu konuda Ermenistan Devleti’ni akl-ı selim olmaya ve oynadığı tehlikeli kumardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Batı başkentlerinde tuzu kuru olan Ermenistan Diasporası’nın ve Kafkasya üzerine hayaller kuran emperyalist güçlerin Ermeni halkını hiçbir şekilde düşünmediği ortadadır.

Aksi takdirde oyunun kaybedeni, yine gittikçe daha da fakirleşen Ermenistan ve Ermeni halkı olacaktır.

Bizler, Kocaeli’ndeki Millî kuruluşlar birliğini oluşturan sivil toplum kuruluşları olarak, her zaman kardeş Azerbaycan Türkleri’nin sonuna kadar yanında olduğumuzu buradan bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz!

Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye’nin, dünya durdukça kardeşliğinin bâki olacağını ve geçmişte Kafkas İslâm Ordusu ile Kafkasya’da, Çanakkale Cephesi ile Anadolu’da destanlar yazan bu asil milletin; yine yeni destanlar yazabileceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan ederek; Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına yönelik tacizlerine son vermesi konusunda ikaz ediyoruz.

Karabağ da Zengezur da Azerbaycan'dır.

Yaşasın Bütöv Azerbaycan.”