Milli İrade'nin çelik konstrüksiyon montajı yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanında saha imalatını tamamladı. Projede tek parçalı kapalı alanın çelik konstrüksiyon montajı yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Milli İrade Meydanını dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Saha imalatları tamamlanan projede ana yapının çelik konstrüksiyon montajına geçildi.

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar sürüyor. 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda ekipler temel imalatını tamamladı. Bölgenin hareketlenmesinde etkili olacak projenin saha beton imalatına devam ediliyor. Şekillenmeye başlayan Milli İrade Meydanında çelik konstrüksiyon montajı başladı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı’nda içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan yer alacak. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları bulunuyor.

Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.