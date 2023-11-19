Milli halterci mezarı başında anıldı

Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Milli Halterci Naim Süleymanoğlu vefatının 6. yıldönümünde mezarı başında anıldıBURSA (İGFA) - Halter sporunun efsane ismi Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Törene CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Süleymanoğlu’nun ailesi, Bulgaristan’dan arkadaşları, eski milli güreşçi Efrahim Kamberoğlu, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı.

Kabri başında konuşan Hasan Öztürk, “Süleymanoğlu,Bulgaristan’da Türk kimliğini silmek için uygulanan sözde ‘soya dönüş’ adı altında öldürülen, zulüm, işkence gören Bulgaristan Türklerinin, yaşadıklarını dünyaya duyurmak adına insanüstü çaba sarf eden, unutulmaz bir sporcuydu.” dedi.

Süleymanoğlu’nun başarıları ile yaşattığı büyük gurur ve tarifsiz mutlulukların Türk halkı için hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Milletvekili Öztürk, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile rekor üstüne rekor kıran Süleymanoğlu’nun Türk ve Dünya Spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi.

DÜNYANIN EN İYİ HALTERCİSİ

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Talat Ünlü ise, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını belirterek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye’de halter, Naim’le zirveye çıkmıştır.” dedi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualarla sona erdi.