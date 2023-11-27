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Milli görüş belediyeciliği 'Dost Meclisi'nde anlatıldı

YAŞAM 27.11.2023, 15:22
Milli görüş belediyeciliği 'Dost Meclisi'nde anlatıldı

Bursa'da istişare kültürünü gelecek nesillere aktarımı noktasında önemli misyonu yerine getiren YolcuTV Haber ile Dost Meclisi, bu kez Saadet Partisi Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Osman Satık'ı ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde mekanlarından SetbaşıMahfel’de gerçekleştirilen söyleşiye Saadet Partisi İl Gençlik Kolları üyesi gençlerin yanı sıra İl Kadın Kolları üyeleri de katıldı.

Milli Görüş Belediyeciliğine dair çarpıcı bilgiler sunan Saadet Partisi Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Osman SATIK, Osmangazi ilçesinin sorunları ve çözüm önerileri, tarih ve kültür mirası, kentleşme ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına gibi konularda da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli Görüş Belediyeciliğinin“israfın rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı” bir yönetim anlayışını benimsediğine vurgu yapan Osman Satık, "Size dürüstlükten başka hiçbir şey vaat etmiyorum. Size tertemiz ellerimi uzattım, rüşvetsiz, faizsiz, haramsız." diyerek yola çıktığını belirtti.

Milli Görüş hareketinin kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın işaret ettiği üzere belediyeciliği hizmetkarlık olarak tanımladıklarını ifade eden Satık, “Belediyeciliğe değerler manzumesi içerisinde bakmalıyız. Her zaman her yerde Hakkı üstün tutan bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Saadet Partisi olarak biz sadece seçim kazanalım, seçime dönük çalışma yapalım diyen bir siyasi parti değiliz. Yani biz şu belediyeyi alalım da ondan sonra şu işe bakarız demiyoruz. Belediyeyi kazanmadan önce Osmangazi’nin problemlerini masaya yatırıyoruz. Bunlarla ilgili projeleri hazırlıyoruz ve bunu yaparken de sadece parti çerçevesinden bakmıyoruz.” diye konuştu.

“OSMANGAZİ YENİDEN YEŞİL KENT YAPACAĞIZ”

Saadet Partisi'nin sadece seçim kazanmak için siyaset yapmadığını belirten Osman Satık, Bursa-Osmangazi 'de ekip çalışmasıyla yerel seçimlere gireceklerini kaydederek, “Osmangazi, tarihi ve kültürel mirasına uygun bir şekilde yeniden Yeşil Kent yapacağız. Osmangazi’yi artık birer ranta dönüşen, insana kaostan başka bir şey vaat etmeyen imar planlarıyla değil, huzur, güven, bolluk ve refahın hakim olmasını hedefleyen bir anlayışla yöneteceğiz. Bağlamından koparılmış vizyon projeler yerine kent gerçekleriyle örtüşen, halkın bir kuruşunun çarçur edilmediği, tasarrufu ön planda tutan projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Milli Görüşçülerin sahaya çıkmak gibi bir derdi yoktur. Çünkü biz 7/24 sahadayız!" dedi.

Satık, 31 Mart'ta yapılacak seçimler sonucu bu ucube sistemin bir an önce değişerek yerelde vatandaşın hak ve hukukunu çiğnetmeden, hak yolu sistemine dönüleceği noktasında Saadet partisinin tüm kadroları kararlı ve inançlı olduğunu kaydetti.

İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara da değinen Osman Satık, başta hükümetler olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin adeta bir suskunluk sarmalı içerisine girdiklerini, iki yüzlü bir tavırla samimiyetsiz yaklaşımlar sergilediğini dile getirerek; İsrail vahşetine yönelik caydırıcı yaptırımlar yapılmasının elzem olduğunu vurguladı.

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