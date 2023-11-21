Milli eğitimden Türkiye’de bir ilk! Çağdaş terapi ve doğaya uyum projesi

Mersin Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Okul öncesi dönemde ve alanında uzman 13 öğretmen tarafından depremden etkilenen bireylere doğada travma ile mücadele yöntemlerini içeren çağdaş terapi ve doğaya uyum etkinlikleri uygulandı.

BURSA (İGFA) - 6 Şubat depreminden etkilenmiş Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illeri ile deprem riski taşıyan Bursa ve Denizli illerinden belirlenen okul öncesi öğretmen, öğrenci ve velileri olmak üzere toplamda 26 kişiyi kapsayan bir proje yürütüldü. Ayrıca bu proje erken çocukluk eğitimi öğrenci hareketliliğini kapsama açısından da Türkiye’de ilk oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafındın onaylanan “Bazı Acılar İçeride Kalır-Doğada Travma Rehabilitasyonu” adlı bu proje, 13-17 Kasım tarihleri arasında Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği ve koordinesinde gerçekleştirildi.

Okul öncesi dönemde ve alanında uzman 13 öğretmen tarafından depremden etkilenen bireylere doğada travma ile mücadele yöntemlerini içeren “Masal Terapisi, Bilinçli Farkındalık, Duyusal Resim, Drama, Oryantring, Çocuk Yogası, Ritim-Dans, Akıl-Zeka Oyunları, Seramik Tasarım” gibi çağdaş terapi ve doğaya uyum etkinlikleri uygulandı.

Bu faaliyetlerle benzeri bir afete maruz kalma riski bulunan bireylerin bu travmalara maruz kalmış yaşıtları ile birlikte yaptıkları etkinliklerde çevre ve sosyal ortama uyum sağlamaları ve depremden etkilenmiş bireylerle empati kurmaları sağlandı.