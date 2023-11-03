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Milli Çözüm'den Filistin'e fotoğraf sergili destek

YAŞAM 03.11.2023, 17:33
Milli Çözüm'den Filistin'e fotoğraf sergili destek

Milli Çözüm Konya Temsilciliği'nce "Aksa Tufanı Harekatı tarihin kırılma noktası mı?" ve "İsrail'in siyonizmin sonunu hazırlayan Gazze katliamı" konulu fotoğraf sergisi açıldı.KONYA (İGFA)- Konya Valiliği yanındaki Kayalı Park'ta açılan sergi öncesinde Filistin gündemi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Milli Çözüm Dergisi İç Anadolu ve Ege Bölge Başkanı Necmettin Musa Bişkin, İl Temsilciliğince düzenlenen resim sergisi açılışı öncesi yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyonist İsrail’in sapık inancına göre, Arz’ı Mevud (Yahudilere vadedilen toprakların) Nil ile Fırat arasında yer alan bölgeyi işaret ettiğini belirten Bişkin, Türkiye’nin önemli bir kısmını İsrail’e katma planlarının olduğuna dikkati çekti. “Kahraman Filistin Halkı, gasp edilen vatan topraklarını savunurken, aslında Türkiye’mizi de korumaktadır.” diyen Bişkin,  "Hamas’ın mücadelesi, Şanlı Kurtuluş Savaşımızla aynıdır. Bu kavga, işgale uğrayan vatan topraklarının asıl sahiplerine bırakılmasının kavgasıdır. Bugün Hamas’ın haklı mücadelesini gölgelemeye çalışanlar ile geçmişte, Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye Kahramanlarını, “İsyancı” olmak ve ‘fesat çıkarmakla’ suçlayanlar aynı zihniyete sahiptir.”
İsrail, sapık inancının bir ürünü olan, Arzı mevud’u gerçekleştirmek için fırsat bulduğunda, Türkiye’ye de saldırabileceğine dikkati çeken Bişkin, “Kahraman Filistin Halkı, gasp edilen vatan topraklarını savunurken, aslında Türkiye’mizi de korumaktadır” diye konuştu.

Filistin’de, Kassam Tugayları’nın başlattığı, tarihi Aksa Tufanı Operasyonu’nun, İsrail’i sarstığını ve ‘yenilmezlik’ balonunu patlattığını belirten Bişkin, “Siyonist kuduzlar, kayıplarına karşılık olarak, sivil katliamlara başlamıştır. Gazze’deki hastane, cami, okul ve alışveriş merkezlerini yani sivillerin yaşadığı merkezleri bombalamaktan geri durmamaktadır. Buna karşılık direnişçiler ise, İsrail’in sadece askeri tesislerini hedef almaktadır” dedi.

Milli Çözüm Dergisi İç Anadolu ve Ege Bölge Başkanı Bişkin, Hamas’ın topraklarını savunmada gösterdiği üstün cesaret ve başarı karşısında, İsrail’in ciddi şekilde zayıfladığına ve etkisiz bırakıldığına işaret ederek, “Dünyanın en gelişmiş, en güçlü ordusu olduğu iddia edilen İsrail ordusu, direnişçiler karşısında çaresiz duruma düşmüştür. Hamas, İsrail istihbaratının zafiyetinden, çok akıllı bir strateji ile ustaca plan yaparak en iyi şekilde faydalanmıştır” diye konuştu.

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