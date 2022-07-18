Milletvekili Fırat kutsal topraklardan Adıyaman’a döndü

Hac farizasını yerine getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve eşi dün THY'ye ait bir uçakla Cidde'den İstanbul üzerinden Adıyaman'a döndü.ADIYAMAN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde her Müslümana farz kılınan Hac farizasını eşi ile birlikte yerine getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman’da baba ocağında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Milletvekili Fırat; salgın dolayısıyla yaklaşık iki yıldır ara verilen Hac vazifesini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. İbrahim Halil Fırat, gelen misafirlerine zem zem suyu ve hurma ikramında bulundu.