Milaslılar depremzedeler için kan verdi

Muğla'da Milas Belediyesi personeli ve vatandaşlar, deprem bölgelerimizdeki acil kan ihtiyacına katkı sağlamak için Ek Hizmet Binası arka bahçesinde kurulan kan bağışı tırına yoğun ilgi gösterdi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin, Türk Kızılay Muğla Marmaris Kan Bağışı Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Saat 10.30’da başlayan Kan Bağışı Kampanyası’nda ilk bir saat içerisinde 110 kişi form doldururken, kan stoklarının dolması nedeniyle 92 gönüllünün kanı alınabildi.

Kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu belirten yetkililer, “Kan stoklarımızın dolması nedeniyle kan bağışı kampanyamızı çok erken saatlerde bitirmek durumunda kaldık. Bugün kan bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize ve bizlere destek olan Milas Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.