Milas'ta üstyapı çalışmalarına devam

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Milas’ın farklı mahallelerinde ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların konforunu arttırmak için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan ekipler, belirli bir program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri bir yandan ilçe geneline yeni park alanları kazandırırken bir yandan da mevcut parkların bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Meşelik, Ekinanbarı, Çukur, Yaşyer, Güllük Mahallelerindeki parkların tamirat ve yeni bank - masa montaj çalışmalarına devam eden ekipler, gelen talepler doğrultusunda okulların bahçe düzenlemelerine de destek veriyor.

Fen İşleri Bayındırlık Birimi ekipleri ise Milas’ın 132 mahallesine eşit ve etkin hizmet sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Güllük’te kum serme ve merdiven, Kayadere’de 600 metrekare parke yol kaplama, Bozbük’te Konuk Evi ve Köy Kahvesi bahçe düzenleme, Yoğunoluk’ta 2 bin 200 metrekare parke döşeme, Ören Belediye Çay Bahçesi’nde boya ve fayans döşeme, Gürceğiz’de çok amaçlı alan beton dökme ve Ören’de belediye çay bahçesi foseptik tankları yerleştirme ve beton dökme işlerini tamamlayan ekipler, yeni çalışma alanlarına yöneldiler