Milas'ta mobil atık noktaları artıyor
Milas Belediyesi, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilçe geneline yerleştirilen mobil atık getirme merkezinin sayısı 6’ya çıkarıldı.MUĞLA (İGFA) -Milas Belediyesi mobil atık getirme merkezlerinin sayısını arttırdı.
Çevre dostu uygulamalarla, atık yönetimi konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefleyen Milas Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi ve Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi üzerine yerleştirdiği 2 adet Mobil Atık Getirme Merkezi ile birlikte Milas genelindeki toplam mobil konteyner sayısını 6’ya çıkardı.
Çevre dostu uygulamalara devam edeceklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç, “Sıfır atık yönetmeliği gereği mahalli idarelere verilen yükümlülükler çerçevesinde mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılmasını sağlayacak ve geri dönüşüm konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3