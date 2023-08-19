Milas'ta Boğaziçi'ni festival coşkusu sardı

Muğla'nın Milas ilçesinde Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin ilk günü; köy meydanı ve tuz binasında gerçekleşen etkinliklerle katılımcılara keyifli ve renkli bir deneyim sundu.MUĞLA (İGFA) - Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı’na ev sahipliği yapan Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde üç gün sürecek Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin ilk günü büyük bir coşkuyla başladı.

Festivale Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Meydanı’ndaki kermes ve festival alanının açılışının ardından gerçekleşen sokak gösterileri, sunum ve animasyonlar festivale renk kattı.

TUZ BİNASINDA BÜYÜLÜ ATMOSFER

Protokol konuşmalarının ardından Milas Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu halk oyunları gösterisinin ardından, festivalin rotası Tuz Binası’na yönelirken Ender Güzey ve sanatçı arkadaşlarının “Kuşlar” Temalı Sanat Seçkisi’nin sergi açılışı ve Türkiye caz sahnesinin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev’in kontrbasta Kaan Yıldız ve davulda Serkan Alagök’ten oluşan triosu ile gerçekleştirdiği konser konuklara büyülü bir akşam yaşattı.

Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin ilk günü köy meydanında gerçekleşen Hakan Peker konseri ve DJ Performans ile sona erdi.

Festival kapsamında bugün (19 Ağustos Cumartesi) ve yarın (20 Ağustos Pazar) gerçekleşecek program şöyle:

19 Ağustos Cumartesi 18.30 Gülsin Onay Konseri (Tuz Binası)

20.30 Çiğdem Tunç Tiyatrosu “Şoför Nebahat” Oyunu (Köy Meydanı)

22.00 Tolga Çandar Konseri (Köy Meydanı)

23.30 DJ. Performans (Köy Meydanı)

20 Ağustos Pazar 16.30 Defile Ayşe Babacan Kreasyonu (Köy Meydanı)

18.30 Aslıhan And Flüt Beşlisi (Tuz Binası)

20.30 Konuk Sanatçılar Performansı (Köy Meydanı)

21.30 Bora Gencer Konseri (Köy Meydanı)

23.00 DJ. Performans (Köy Meydanı)