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Milas'ta 4 noktada 4 konser nefes kesti

YAŞAM 30.10.2023, 15:37
Milas'ta 4 noktada 4 konser nefes kesti

Milas Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında kent genelinde gerçekleştirdiği konser ve kortej yürüyüşlere ilgi yoğun oldu. 4 noktada gerçekleştirilen 4 konserde vatandaşlar 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünü birbirinden özel etkinliklerle kutladı. 7’den 70’e tüm vatandaşların coşkuyla kutladığı bayram için etkinlikler ilçe genelinde 1 hafta önceden başladı.

Tarihler 29 Ekim 2023’ü gösterdiğinde ise Milas, kent merkezinde Koray Avcı, Kıyıkışlacık’ta Tolga Çandar, Selimiye’de Cevdet Bağca, Güllük’te Ali Altay olmak üzere 4 farklı konsere ev sahipliği yaptı. İlçenin farklı noktalarındaki binlerce kişi ellerinde bayraklarla konser alanlarına adeta akın etti. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise bini aşkın vatandaş, 100. yıla özel hazırlanan kıyafetleriyle eş zamanlı olarak harmandalı oynadı. 19.30’da ise vatandaşlar; Cumhuriyet’in 100. yılına özel seslendirilen şarkılar eşliğinde dört bir yanda sloganlar atarak kenti adeta inletti.

KENT MERKEZİNDE KORAY AVCI SAHNE ALDI

Milas kent merkezindeki coşkunun adresi Atapark Meydanı oldu. Binlerce vatandaş, ünlü sanatçı Koray Avcı’nın şarkılarıyla benzersiz anlar yaşarken, sloganlarıyla coşkuya ortak oldu. Ünlü sanatçı Koray Avcı, sahnede Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile zeybek oynadı, Milas’taki 100. yıl coşkusundan övgüyle bahsetti. Koray Avcı, en kısa zamanda yeniden Milas’ta konser vermek istediğini dile getirdi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Bu gurur büyük bir gurur. Biz bu nesil olarak kaç defa hayatımızda yüzüncü yıl yaşayabiliriz ki? Sadece bir tane görebileceğiz. Aslında çok şanslı bir nesiliz. Biz Cumhuriyetimizin 100. yıl gururunu ve coşkusunu yaşama olanağı yakalamış çok şanslı bir nesiliz. Aslında en şanslıları cumhuriyeti kuranlar ve kurulduğunu görenler… Hepsine şükran ve minnet duygularımızı gönderiyoruz. Kolay değil tabii. Yokluklar içerisinde 1910’lu, 20’li yıllarda bir nesil; çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle… Bizim için kendilerini feda ettiler. Biz güzel bir ülkede yaşayalım. Bir vatanımız olsun, bir devletimiz olsun, egemen olalım, bağımsız olalım, özgür olalım diye o nesil bizim için kendini feda etti. Onlara çok büyük minnet borçluyuz” dedi.

Başkan Tokat devamında, “Türk halkının yüzüncü yıl coşkusunu yaşamasına ya da yüzüncü yıl coşkusunu geçiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet işte böyle kutlanır! Ve cumhuriyet böyle kutlanmalıdır!" dedi.

Selimiye’de ise binlerce kişi, belediye ek hizmet binası önünde toplanarak 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla davul ve zurna eşliğinde Selimiye sokaklarında ilerleyen vatandaşlar, saatler 20.30’u gösterdiğinde sahneye çıkan Cevdet Bağca’nın eşsiz şarkılarıyla Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Günün anısına Milas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özgülergil’den plaket teslim alan ünlü şarkıcı Cevdet Bağca, plaketi alanda bulunan bir çocuğa hediye etti.

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