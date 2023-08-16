Milas Kıyıkışlacık dünyayı karşılamaya hazırlanıyor

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından Temmuz ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen Milas Kıyıkışlacık Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz ay ihalesi gerçekleştirilen Milas Kıyıkışlacık Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi ile ilgili Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Iasos Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühre Sözeri Yıldırım, Milas Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar Ege Durgun, Diyetisyen Ezgim Tokat, Müellif Firma Yetkilisi Mimar Atilla Düz ve Mimar Zeynep Düz, Mimar Fulya Polat, İmar ve Şehircilik Müdürü Tolga Ay, KUDEB Birim Sorumlusu Dr. İsmail Ernur Öztekin ve Atilla Uzunoğulları’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ekolojik bir yaklaşımla karşılama merkezinin mimari tasarımı hakkında görüşler paylaşılarak proje çalışmalarına katkı sağlandı.

Kıyıkışlacık’ın yeni yüzüyle dünyayı karşılamasına katkı sağlanması için bir araya gelen isimler, projenin kalitesinin arttırılması, çevresel ve kültürel faktörler göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir tasarımın oluşturulması üzerine fikir alışverişinde bulundu.