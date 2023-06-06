Milas'ın güçlü kadınları el emeklerini sergiledi

Milas Belediyesi’nin Mart ayında başlattığı ‘Örgü ve Amigurumi Kursu’nu tamamlayan 15 kursiyer, kurs boyunca ürettikleri örgü çanta, dekorasyon ürünü ve amigurumi bebeklerini vatandaşların beğenisine sundu.MUĞLA (İGFA)- Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ‘Örgü ve Amigurumi Kursu sona erdi.

Usta öğretici Melek Kaplan’ın eğitmenliğinde kurs alan 15 kursiyer, 3 ay boyunca ürettiği ürünleri, Salı günü tarihi Çöllüoğlu Hanı’nda vatandaşların beğenisine sundu.

Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirilen kurs kapsamında haftada iki gün bir araya gelerek örgü ve amigurumi kursu alan 15 kadın, elde ettikleri becerileri, Çöllüoğlu Hanı’nda açtıkları sergiyle taçlandırdı.

Sergiyi ziyaret eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kadınların sosyalleşmesi amacıyla başlattıkları kursun finalinde sergilerini oluşturduklarını belirterek, "Ortaya çıkan ürünler, büyük bir beceri işi. El emeği göz nuru ürünleri ürettikleri için kursiyerlerimizi kutluyorum. Yeni kurslarımızı en kısa zamanda başlatacağız" dedi.