Milas Belediyesi Sağlık Evi 14 Şubat'ta açılıyor

Milas Belediyesi, Şehit Polis Memuru Mehmet İşler’in hayırsever eşi Semiha İşler’in desteğiyle yapımını tamamladığı Sağlık Evi'nin açılışını 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek.

MUĞLA (İGFA) - Şehit Polis Memuru Mehmet İşler’in eşi Semiha İşler’in destekleriyle Milas Belediyesi tarafından yapılan 21 No’lu Aile Hekimliği Birimi Milas Belediyesi Şehit Polis Memuru Mehmet İşler ve Eşi Semiha İşler Sağlık Evi, 14 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de düzenlenecek törenle açılacak.

Hacıilyas Mahallesi Güveçdede Caddesi Salı Pazarı yanında hizmet verecek olan Sağlık Evi, 600 metrekarelik alanda 4 katlı olacak şekilde inşa edildi. 3 adet doktor odası, diş hekimliği muayene odası, acil müdahale odası, laboratuvar, aşı odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, emzirme odası, aşılama ve bebek izleme odası, 2 adet hemşire odası ve 1 adet toplantı odasının bulunacağı sağlık evi, Aile Sağlığı Merkezi bulunmayan Gümüşlük, Hacı İlyas ve Burgaz Mahalleleri’nde ikamet eden vatandaşlara doğrudan hizmet verecek.

1. KAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, 2 KAT İSE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ OLACAK

14 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleşecek açılış törenine tüm Milas halkını davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “28 Eylül 2022’de gerçekleştirdiğimiz temel atma töreninin üzerinden geçen 16 ayın ardından Sağlık Evimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Sağlık Evimizin zemin katı Aile Sağlığı Merkezi, 1. katı 2-14 yaş için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılacak. 3. katı tamamen Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ayırdık. 4. katımızda ise Seminer ve Toplantı Salonumuz yer alacak.” dedi.