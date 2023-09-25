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Milas Belediyesi eczacıları unutmadı
YAŞAM 25.09.2023, 17:20
Muğla'da Milas Belediyesi, sağlık hizmetinin sunumunda çok önemli bir yere sahip olan eczacılarımızın günlerini kutladı.MUĞLA (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle ilçe merkezimizde ve mahallelerimizde görev yapan Eczacılar ziyaret edilerek, çiçek takdim edildi.
İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini icra eden eczacılarımızın günlerini kutlayan ekipler, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın kutlama mesajını ileterek, tüm eczacılara çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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|10
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|9
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|11
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|6
|8
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|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2
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