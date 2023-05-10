Milas Belediyesi dijitalleşiyor

Milas Belediyesi tarafından 19 Mayıs’tan itibaren hizmete açılacak olan ‘Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’ kapsamında ilçede görev yapan mimar, mühendis ve yapı denetim yetkililerine sunum yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşlar ve müellifler için büyük kolaylık sağlayacak olan Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi, 19 Mayıs’ta kullanıma açılacak. Vatandaşların zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 7/24 hizmet alabilecekleri sistem ile gibi belediye personeli de iş yükünü azaltarak daha verimli hizmet verecek.

İlk etapta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmete açılacak olan Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile baskı maliyetleri azaltılacak, arşiv sorunu ortadan kalkacak.

Proje sayesinde yılda 234 ağacın yok olması engellenecek, onay süreçlerinde ortalama 195 bin metre proje çıktısı alınmasına gerek kalmayacak. Çıktı maliyetlerinde ise ortalama 4 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Belediye, müellif ve vatandaş arasındaki köprüyü kuracak olan Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi’nin 19 Mayıs’ta kullanıma açılması dolayısıyla Milas’ta görev yapan mimar, mühendis ve yapı denetim firması yetkililerinin de katılımıyla sunum gerçekleştirildi. Düzenlenen sunuma Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürü Tolga Ay, Ruhsat ve İskan Şefi Cenk Soydan, Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi yetkilisi Evren Posalı katıldı.

Gerçekleştirilen sunum ve eğitimin ardından mimar, mühendis ve yapı denetim firmaları yetkililerinin soruları yanıtlandı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “1868 yılında, Türkiye'nin belki de ilk belediyelerinden birisi olarak kurulmuş ve tarihsel derinliği olan Milas Belediyesi’nin maalesef 20-30 yıldan öteye bir arşivi yok. Değişik sebeplerle; yangın ve sel nedeniyle zarar görüyor veya eski mevzuat sebebiyle belli süredeki kayıtlar, SEKA'ya gönderiliyordu. Bu sebeple arşiv soru önümüzde ciddi bir mesele olarak duruyor. Bu tür girişimler ve çalışmalarla dijital arşiv sistemiyle bu sıkıntıları bertaraf etme konusunda bir amacımız ve hedefimiz var. Aynı zamanda toplumla sağlıklı ve doğru ilişki kurabilme adına bu proje oldukça faydalı olacak. Planlarımız arasında birçok teknolojik dönüşüm hazırlığı var. Bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çağın gerekliliklerine uygun, diğer teknolojik yatırım ve projelerimize önderlik yapmasını temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Tokat, ifadelerinin devamında, “Müelliflerimiz, dosyalarının hangi aşamada olduğunu, eğer bir gecikme varsa sebebini görebilecek. Bu sebeple doğrudan bilgi sahibi olduğu için işine daha odaklı olacak. Vatandaşlarımız da belediye hakkında haksız bir durum ortaya çıkmışsa gerçeği görme imkânı olacak.” diye konuştu.