Mikrokredi kadınlara umut oluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şubesi’nin de üyesi olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) 20. kuruluş yıldönümünü Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kutladı. Mikrokredi ile uzun yıllardır kadınlara umut ve destek olduklarını anlatan Başkan Zolan, “Sizler bu ülkenin kahramanlarısınız” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şubesi’nin de üyesi olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programının ilk günkü etkinliği PASVAK’ta yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ile TİSVA’nın 65 ildeki 95 şube çalışanı katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada dar gelirli girişimci kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla gerçekleştirilen projenin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Bu kapsamda yaklaşık 15 yıl önce TİSVA ile işbirliğinde kurdukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şubesi’nin her geçen gün kredi miktarını ve girişimci kadın sayısını arttırdığına dikkati çeken Başkan Zolan, “Verilen bu küçük destekler kadınlarımıza nefes oluyor, onların gözlerinin ışıldadığını, hayata tutunduklarını ve ekonomiye çok büyük katkı sağladıklarını görüyoruz. Sizler bu ülkenin kahramanlarısınız” dedi.

Prof. Dr. Akgül’den Büyükşehir’e özel teşekkür

TİSVA’nın 20. kuruluş yıldönümü programlarının ikincisi ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül burada yaptığı konuşmada Denizli’de Türkiye’nin en değerli mikrokredi uygulamasını Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıklarını belirterek, “Denizli’de yaklaşık 15 yıldır faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimiz sırasında Denizli Büyükşehir Belediyesi çok istisnai ve mükemmel bir seviyede mikrokrediye destek veriyor. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemizin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadınların inandığı her proje başarılı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci de, kadınların inandığı her projenin çok başarılı olduğunu belirterek, “Kadın elinin değdiği her yerde bereket ve bolluk vardır. Başarılı kadınları desteklemek, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan vermek için önlerindeki engelleri kaldırmak istedik. İstihdama katkı koymak adına adım atmak isteyen tüm kadınların elinden tutmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından TİSVA’nın 65 ildeki 95 şube çalışanının katıldığı bir seminer gerçekleştirildi. Daha sonra meslekte 10’ncu yılını dolduran şube çalışanlarına plaket verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2009 yılında hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemi ile destekleniyor. Denizli’nin tüm ilçelerine hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi ile ilgili bilgi almak isteyen kadınların 0 549 741 89 04 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.