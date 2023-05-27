Mihalıççıklı kadınlar tamir kursunu başarıyla tamamladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında Mihalıççık ilçesindeki kadınlara “Evde Tamir Kursu” düzenlendi. Kursu başarıya tamamlayan kadınlar törenle katılım belgelerini aldılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların günlük yaşam ve el becerilerini güçlendirmelerini artırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi’nin kadınlara yönelik günlük yaşam ve el becerilerini güçlendirmelerini sağlamak ve erkeklere ihtiyaç duymadan birçok işi kendi başlarına yapabileceklerini göstermek için düzenlenen atölyeye her yaştan 20 kadın katıldı.

Mihalıççık Kültür Evi’nde düzenlenen eğitimlerde tesisat, elektrik, mobilya montajı gibi konularda uygulamalı eğitim alan kadınlar düzenlenen törenle katılım belgelerini aldılar.

Yapılan sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, “Çok yetenekli kadınlarla bu kursta tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Başka kurslar açılması yönünde bizden isteğiniz varsa her zaman burada kurslarımızla yanınızdayız. Kursun verilmesinde emek veren eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Elektrik, montaj, mobilya ve su tesisatı konularını alanında uzman eğitmenden öğrenen kadınlar, evde tamirat işlerini kendilerinin yapabileceklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen eğitimlerden dolayı teşekkür ettiler.