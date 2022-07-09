Mezunlara görkemli tören

2017 yılında faaliyete geçen İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosunda yaklaşık 5000 kişinin katıldığı görkemli bir mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi Kurucu Rektörü, Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 33 bölümden mezun olan 1689 öğrenciye, mezuniyet belgelerini tek tek teslim etti.

Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, müzikoloji bölümünden mezun olan Beril Zorlu'nun piyano dinletisiyle devam etti. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in ve üniversite birincilerinin konuşmalarının ardından, öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Konuşmasında, aldıkları kaliteli eğitimin mezuniyet sonrası istihdamlarına olumlu etki edeceğini, kendisinin de bu durumu takip edeceğini belirtti.

Tunçsiper konuşmasına, tüm mezunlara, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, milli ve manevi değerleri önemseyen ve ülkenin gelişimine yön veren bireyler olmalarını arzu ettiklerini, bu konuda daima mezunlarının destekçileri olacaklarını söyleyerek son verdi.

Geç saatlere kadar coşkuyla süren tören mezun öğrencilerden Mustafa Örs' ün konseriyle sona erdi.

Mutlu ve hüzünlü anların bir arada yaşandığı mezuniyet töreninde konser veren Beril Zorlu'nun babası," Bedriye Hocam, sıfırdan kurduğu İzmir Demokrasi Üniversitesinde, diktiği ağacın meyvelerini toplamanın haklı gururuyla kürsüdeydi. Coşkusu o kadar belirgindi ki gerçekten görülmeye değerdi. Asıl ilgi çekici olansa konuşmasında verdiği temel başarı göstergesiydi. Burada biz sizleri iyi yetiştirdik sizin çalışma hayatınızdaki başarınız ise bizim başarımızı gösterecek" ifadesi tüm eğitim kadrosu için oldukça önemli bir mesaj bir hedef içermekteydi" şeklinde duygularını ifade etti