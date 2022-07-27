Mezunlar 'Işık' saçtı

Işık Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, öğrenciler, akademisyenler ve ailelerin coşkulu katılımıyla gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra mezuniyet töreni için yeniden bir araya gelen öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneyi doldururken renkli görüntüler ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Maslak Vokswagen Arena’da düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman mezunlara seslndi. Kahraman, 136 yıllık köklü Feyziye Mektepleri Vakfı’nın ‘iyi insan yetiştirir’ ilkesi ve adımızı bizzat kendisinin verdiği Atatürk’ün ‘en gerçek yol gösterici bilimdir’ görüşünün yüklediği sorumluluk doğrultusunda üniversitenin 26 yıldır verdiği hizmete dikkati çekti.

Umudunun gençlerde olduğunu dile getiren Kahraman, "Elinizdekiyle yetinmeyin, ufkun arkasını görmeye çalışın, kendinizi yenileyin, statükoya teslim olmayın, problem çözerken yeni problemler kurgulamayı bilin. Başarılı olanlar eleştirel düşünenler, sorgulayanlar, yetinmeyenlerdir.’ Prof. Kahraman, ”Hayata geçirdiğimiz ve ‘IŞIK’lı Akademik Eğitim Modeli’ adını verdiğimiz interdisipliner, modüler eğitim sistemiyle yaratıcı düşünme ve 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip eleştirel düşünen, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerileri yüksek insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz”dedi.

Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalıştıklarını da vurgulayan Prof. Dr. Kahraman, bu doğrultuda bugün 404 ön lisans, 794 lisans, 477 lisansüstü öğrencisini mezun ettiklerini de sözlerine ekledi. Şu ana kadar mezun olan 15 bin 862 öğrencinin yüzde 53’ünün kız öğrenciler olduğunu vurgulayan Rektör Kahraman, bu oranı çok daha yüksek seviyelere çıkarmak için de durmadan çalıştıklarını söyledi.

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel ise yaptığı konuşmada mezunların ülkemize birer meşale yakacağına inandığını söyledi. İş hayatında önemli bir rekabetin olduğunu vurgulayan Süel, "TÜİK’in verilerine göre genç işsizlik oranı ciddi oranlardadır. Sizler bu rekabet ortamda başarılı olmak için tüm donanıma sahipsiniz. Ancak var olan donanım ve yetilerinizle yetinmeyip kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sizlere ilk önerim belli konularda uzmanlaşmanız olacak. Yabancı dilinizi geliştirmeye devam edin, bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanmak üzere bilgisayar kullanım becerilerinizi en üst seviyede tutun" çağrısında bulundu.

Daha sonra idareciler ve akademik heyet, fakültelerinden ve yüksekokulundan birincilikle mezun olan öğrencilere plaketleri ve diplomaları takdim etti.

Tüm mezunlara belgelerinin dağıtımı sonrasında program, kep atma töreniyle sona erdi.