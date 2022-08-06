Mezopotamya Ovası'na karşı sinema keyfi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Açık Hava Sineması” başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kasımiye Medresesi’nin alt tarafında gösterime sunulan Açık Hava Sineması, Mezopotamya Ovası’na karşı sinema izlemeye giden halkı büyülü bir atmosferin içine çekti. Yapılan modern oturma alanları ve peyzaj çalışması Mardinliler güzel bir ortamda film izleyebilme imkanı buldu.

Açık Hava Sineması etkinliği, ilk olarak “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmiyle başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan Açık Hava Sineması’na halk büyük ilgi gösterdi.