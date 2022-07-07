Mezarlıklarda çiçek dağıtılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle arife günü mezarlıklara ziyarete gidecek Eskişehirlilere, yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Cadde ve bulvarları kendi seralarında özenle yetiştirdiği rengarenk çiçekler ile donatan Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde de vatandaşları unutmuyor.

Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıtılacak.

Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu Mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu Kurban Bayramı da çiçek dağıtımı gerçekleştirecek.

Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.