Meydanlarda 30 Ağustos coşkusu

Türkiye'nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı kutlamalarında büyük bir coşku yaşandı. On binler meydanlarda ve parklarda toplanıp ünlü isimlerin canlı performanslarıyla bayramı kutladı.İSTANBUL / BURSA (İGFA) - Oğuzhan Koç İstanbul Maçka Demokrasi Parkı'nda konser verdi. Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi ve herkesin bayramını kutladı.

Zeynep Bastık Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılar ile buluştu.

Emir Can İğrek Yalova'da sahneye çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserde Emir Can İğrek'in 7 yaşındaki hayranı Nisa ile yaptığı düet büyük alkış aldı.

KÖFN Adanalılarla buluştu. Bilge Kağan Etil ve Salman Tin'den kurulu KÖFN Uğur Mumcu Bulvarı'nı dolduran on binlerce kişiye seslendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yunuseli Havaalanı'nda Kolpa Grubu, Mira, Ayaz Erdoğan ve Shawty şarkılarıyla renk kattı.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1696978371287097395

Bursa Mudanya'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ise Mütareke Meydanı’nda sevilen sanatçı Kalben konseriyle taçlandı.