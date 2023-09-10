Mevsimlik işçilerin kuaför sevinci

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, ‘Yar Saçların Lüle Lüle’ sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin’inin köylerinde hizmet veren ‘Mobil Kuaför’ aracı, berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla yenilikçi projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yediden yetmişe herkesin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, ‘Yar Saçların Lüle Lüle’ sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin’inin köylerinde hizmet veren ‘Mobil Kuaför’ aracı, berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi sürdürüyor. Bir kuaför salonunda bulunan bütün teknik malzemelerin bulunduğu mobil araçta; saç kesiminden saç boyasına, kişisel bakımdan tıraşa kadar hem kadın hem erkek için ihtiyaç duyulan tüm kuaförlük hizmeti sunuluyor. Ekipmanlar, her kullanım sonrası sterilize edilerek yeni kullanıma hazır hale getiriliyor.

Mobil Kuaför’den yediden yetmişe herkes faydalanıyor

Sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan mahalleler başta olmak üzere, her yaştan Mersinli’nin faydalandığı ‘Mobil Kuaför’ aracı, bu kez Mezitli ilçesinde yer alan Huköy Eğitim ve Etkinlik Köyü’ndeydi. Pikolo Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesine ‘Mobil Kuaför’ aracı ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hizmet verdi. Mobil Kuaför’de saçlarını istedikleri şekilde kestiren çocuklara, şampuan ve banyo lifinden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Yazgı: “Bu projeye Mobil Kuaför aracı ile destek vermekten dolayı mutluyuz”

Mersin’in kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlara kuaförlük hizmetini ‘Mobil Kuaför’ aracı ile sağladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, “Mobil Kuaför, Mersin’in köylerindeki vatandaşlarımızın ayağına hizmet götüren bir kuaför aracı” şeklinde konuştu. Mobil Kuaför hizmetinden bu kez faydalanan grubun çocuklar olduğunu kaydeden Yazgı, “Pikolo Derneği’nin yürütmüş olduğu ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak destek vererek, çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Mobil Kuaför hizmetinden mutlu oldu

Mobil Kuaför’de saçlarını kestiren çocuklardan Zehra Bahra, “Havalar çok sıcaktı, saçlarımı kestirdim. Yeni saçlarım güzel oldu, memnunum” dedi.

Mobil Kuaför’den faydalanan Büşra Sarıkan ise, “Saçlarımı kestirmeyeli uzun zaman olmuştu. Kuaför abla saçımı kesti, taradı, topladı ve şekil verdi. Son hali çok güzel oldu” diye konuştu.