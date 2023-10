Mevlid-i Nebi Çocuk Şenliği Kayseri Kocasinan'da yankı buldu

Kocasinan Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ile Jonklör Kaan Obüs’ün katılımıyla Çocuk Şenliği düzenledi. Milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına örnek etkinlikler düzenlediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Özellikle çocukları seven ve bütün insanlığa mesaj veren Peygamber Efendimizin sevgisini aşılamak adına güzel bir organizasyona imza attık” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-İ Nebi Çocuk Şenliği’ne Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan ve çocuklarla özel ilgilenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem haftanın önemini hem de Peygamber Efendimizin sevgisini aşılamak adına güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nin olduğu Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle çocuklar başta olmak üzere çocukları seven ve bütün insanlığa mesaj veren Peygamberimizi anlatmak için çocukları unutamazdık.

Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çocuklarımız, her zaman önceliğimizdir. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değerdir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek içindir. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Mevlid-i Nebi’nin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz’ den niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ile Jonklör Kaan Obüs’ün katılımıyla düzenlediği Çocuk Şenliği’nde birbirinden özel ve farklı gösterilerle çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Hacivat-Karagöz (Mevlid Kandili Sevinci), Kukla Haydar (İyi ki doğdun Peygamberim), Nasreddin Hoca (Peygamber Sevgisi), Jonklör (Cambaz Gösterisi) ve Kutlu Nebi Özel (Çizgi Film Gösterimi) gibi etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte aileler, böyle anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.