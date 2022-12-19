Mevlana Vuslatının 749’ncu yılında anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Vuslat’ının 749’ncu yılını Şeb-i Arus’u Sema Töreni’ ile andı. Geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mevlana’nın sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik mirasının Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan bir rehber niteliğinde olduğunu söyledi.ANTALYA (İGFA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi Hakk’a vuslatının 749’uncu yıldönümünde Antalya’da Sema Töreni ile anıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya Şubesi, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu.

Mevlananın Mirası İnsanlığa Rehber Oluyor

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek, Mevlana’nın Anadolu topraklarının kıymetli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini Vuslatının 749. Yılında rahmetle anıyorum. Sevgiyi kardeşliği saygıyı merkeze alan öğretisi ile yaşadığımız toprakları manevi anlamda zenginleştiren Mevlana’nın mirası Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan bir rehber niteliğindedir” dedi.

Mevlana’nın özünde aşkı barındıran felsefesiyle Anadolu medeniyetinin özünü oluşturduğuna işaret eder Başkan Böcek, “Zulmün adaletsizliğin savaşların tüm insanları kasıp kavurduğu bu çağda kötülük ateşini ancak Mevlana gibi manevi önderlerimizin çağrılarına kulak vererek söndürebiliriz. Karanlıkları ancak onların ışığıyla aydınlatılabiliriz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi “Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdim” sözünden hareketle dünyayı değiştirmenin kendimizi değiştirmekten başladığını unutmamalıyız” diye konuştu.

Dernek Başkanlarına Plaket

Başkan Böcek konuşmasının ardından geceye katılımcı olarak katılan derneklere plaket verdi. Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Aydemir Tuncer, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Konyalılar Derneği Başkanı Nebi Sezgin, Konyalı Sanayi ve İşadamları Derneği Başkan Vekili İsmet Cengiz Baştoklu, Anadolu Konyalılar Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Tanı, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dikici’ ye Başkan Muhittin Böcek tarafından plaket takdim edildi.

Mevlana’yı anma etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde düzenlenen Semâ Töreni ile devam etti.