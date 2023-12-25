Mevlana şiirlerinden Bursa'da besteler yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Vuslatın 750. Yılında Mevlâna Şiirlerinden Besteler” temasıyla düzenlenen 3. Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’nda kazanan eserler, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dolu gecede belli oldu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, “Vuslatın 750. Yılında Mevlâna Şiirlerinden Besteler” temalı Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’ finali, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Klasik Türk Müziği, Tekke/ Tasavvuf Müziği ve Çocuk Şarkıları kategorilerinde yapılan yarışmada, orkestra solistleri ve çocuk korosunun solistleri 3 kategoride 15 eser seslendirdi. Jüri üyelerinin titiz değerlendirme sürecinin ardından yarışmada dereceye giren isimleri belirledi. Yarışmanın Klasik Türk Müziği kategorisinde Hasan Esen, Tekke/ Tasavvuf Müziği kategorisinde Savaş Özkök ve Çocuk Şarkıları kategorisinde de Ahmet Özkök birinci oldu.

Değerlendirme sürecinde Mevlevi Ayini Destek kategorisinde ödüle layık görülen Hasan Zahid Yurdagül'ün eseri de orkestra sanatçıları ve Bursa Mevlevihanesi semazenleri eşliğinde seslendirildi.

Sanatseverlerden tam not alan gecede, Başkanvekili Fethi Yıldız, dereceye giren eser sahiplerine hediyelerini takdim etti.