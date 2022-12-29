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Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu

YAŞAM 29.12.2022, 15:58
Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmanın birincisi Zonguldak’tan ‘Yöneliş’ adlı şiiri ile Sabire Sude Davulcu oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen basın toplantısı ile bu yılki Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananlarını kamuoyuna duyurdu.

Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve gençlere Mevlana’yı tanıtmak amacıyla Osmangazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 12 yıldır geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl 39 farklı şehirden toplam 184 eser katıldı. Bu yılki konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın kazananı ‘Yöneliş’ adlı şiiriyle Zonguldak’tan Sabire Sude Davulcu oldu.

Bursa’dan yarışmaya katılan Seda Derman, ‘Kirpiğin Ağıtları’ isimli şiiriyle ikinci olurken, Kahramanmaraş’tan katılan Hayriye Zehra Canlı ise ‘Yükseliverdi Bulutlar’ isimli şiiriyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise ‘Hâmûş’ adlı eseriyle Manisa’dan Azra Betül Afacan, ‘Yok Oluşta Yeniden Doğum’ adlı eseriyle Bursa’dan Azra Nur Köse, ‘İnsan Olmak Lazım’ eseriyle de Kastamonu’dan Ayşegül Yıldırım elde etti.

Yarışmanın birincisi 7 bin TL ödülün sahibi olurken, ikinci 6 bin TL, üçüncü 5 bin TL, mansiyonlar 2 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Konusu serbest olarak belirlenen bu yılki yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dündar, 28 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında 39 farklı şehirden 184 eser katıldığını belirterek, 73 eserle en çok katılım Bursa’dan olurken daha sonrasında 14 eserle İstanbul, 10 eserle Ankara takip ettiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarışmaya katılan tüm gençlerin Mevlana'nın felsefesini öğrendiğini ve bu felsefeyi satırlara döktüğünü ifade eden Başkan Dündar,  yarışma vesilesiyle gençleri okumaya teşvik ederken, kelime haznelerinin de zenginleşmesine vesile olduklarını kaydetti. Başkan Dündar, jüri üyelerine de emeklerinden ötürü teşekkür etti.

“2023, MEVLANA SEVGİSİNİN ARTTIĞI BİR YIL OLSUN”

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise, yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeni okullar inşa edilmesi gibi eğitim alanında ciddi hizmetlerde bulunurken, düzenlenen yarışmalar ve kültür sanat etkinlikleri ile de eğitime ciddi anlamda destek verdiğini kaydederek, "Yarışmaya katılabilmek için gençlerimizin, okuması ve araştırma yapması gerekiyor. Mevlana gönüllü öğrenciler yetiştirmek çok önemli. 2023 yılının Mevlana sevgisinin daha da arttığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

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