Mevlana Külliyatı UNESCO Kütüğü’nde

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Mevlana Külliyatı'nın Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilmesi dolayısıyla kutlama ve deneyim paylaşım programı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Safran, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin tüm eserlerini içeren külliyatının Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydına ilişkin çalışmaların 2021 yılından itibaren canlandığını belirterek, “Süreçte paydaş ülkelerle iletişime geçildi ve dosya hazırlıklarına başlandı.

Bugün burada temsilcilikleri bulunan Bulgaristan, Almanya, İran, Tacikistan ve Özbekistan ile dosya eksizsiz şekilde hazırlanmış ve Dünya Belleği Kütüğü’ne sunulmuştur. Ne mutlu ki geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen UNESCO yürütme kurulunun 216. oturumunda adaylığımızın, Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildiğini öğrendik. Dosya hazırlama sürecinde katkıları olan ülkelerin milli komisyonlarına, dünya belleğinde çalışan değerli komisyon üyelerine, Konya’daki müze müdürlerimize, Büyükşehir Belediyemize ve Valiliğimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"İLK DEFA ÇOK ULUSLU BİR ADAYLIKLA UNESCO’NUN KAPISINI ÇALDIK"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Mevlana Külliyatı'nın, Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilmesinin önemli bir olay olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"10 üstün evrensel değer taşıyan mirasımız Dünya Belleği’nde ama ilk defa çok uluslu bir adaylıkla UNESCO’nun kapısını çaldık. Bulgaristan, Almanya, İran, Özbekistan, Tacikistan ve Türkiye olarak biz bu iş birliğinin ürününü topluyoruz. Dolayısıyla bundan sonra ilkesel olarak da Mevlana Külliyatı bizim için bir başlangıçtır. UNESCO’nun temel misyonu insanlığın ortak mirası teması üzerinden gidiyor. Atalarımızın üretmiş olması, başkalarının atalarının da üretmiş olması bizim için o kültürden, o kaynaktan gelen verilerdir ama hepsi insanlığın ve bizim, hepimizin ortak değeridir. Bunlar bizim ortak belleğimizdir.”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mithat Eser, Selçuk Üniversitesi’nin Mevlana ve Mevlana ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüğüne değindi.

"İNŞALLAH BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Hazreti Mevlana’nın dünya görüşü, ahiret görüşü, eşyayla, varlıkla ilgili görüşleri giderek insanların ilgisini çekmektedir. Bu da şehrin yöneticileri olarak bizi son derece memnun etmektedir. Özbekistan, İran, Tacikistan, Almanya ve Bulgaristan’dan gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu bir başlangıç olsun. Dünya Belleği çalışmasının çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gerekli desteği her zaman vereceğiz” açıklamasını yaptı.