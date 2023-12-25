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Mevlana Gelibolu Mevlevihanesi’nde anıldı

YAŞAM 25.12.2023, 17:06
Mevlana Gelibolu Mevlevihanesi’nde anıldı

Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat yıldönümü nedeniyle dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi’nde Tasavvuf Vakfı ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği’nce ücretsiz olarak bir tören düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Törene Tasavvuf Vakfı Trakya Şube Başkanı Saide Yapıcı önderliğinde bir grup Keşanlı da katıldı.

Tören öncesi Gelibolu Mevlevihanesi’nin bahçesinde konuklara ücretsiz olarak lokma ve çay dağıtıldı.

Tören Sema Ayini Şerif-i, mesnevi okumaları, ney ve ilahi dinletileriyle başladı.

Daha sonra törende ilk olarak Çanakkale Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı bir konuşma yaparak Mevlanı’nın 750.Vuslat yıldönümüne katılan konuklara teşekkür etti.

Akıllı’ya konuşmasının ardından törene katkıları nedeniyle Tasavvuf Vakfı tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra söz alan Yusuf Alat, Hazreti Mevlena’nın vuslat gecesini anlatan bir konuşma yaptı.

Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü kapsamında gerçekleşen törene ilgi büyük olup Mevlevihane tamamen doldu.

Vuslat yılı törenine Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşlar ile semazenlerin katıldığı anma programında küçük semazenler de büyük ilgi çekti.

Törende gerçekleştirilen sema gösterisi büyük ilgi çekerken küçük semazenlerin gösterileri de beğeni ile izl,endi.

Program semazen gösterilerinin ardından okunan dua ile sona erdi.

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