Mevlana Ayin-i Şerif ile anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 749. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli ve Türkiye’nin değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 749. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları tarafından Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu. Birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiği programda Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya kaside okudu, İbrahim Ertuğrul ise şiirleriyle geceye renk kattı. Gecede, Güftesi Mevlana Celaleddin Rumi’nin kendisine ait eseri “Acemaşiran Ayin-i Şerifi” gerçekleştirildi, sema ekibi de Ayin-i Şerif icra etti. Programa katılanların büyük beğeniyle izlediği anma programında unutulmaz anlar yaşandı.

Mevlana bugünümüze ışık tutuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları, sema ekibi ve geceye emek veren herkese teşekkür etti. Hz. Mevlana’nın yaşantısı, fikirleri ve felsefesi ile yüzyıllar öncesinden bugünlere ışık tuttuğunu, aynı zamanda gönül dünyasını da zenginleştirmeye devam ettiğini belirten Değirmenci, “Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Anma programına katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Değirmenci, Postnişin Murat Türker’e üzerinde Denizli horozu figürü bulunan kaide verdi.

Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh yöresinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana, dönemin İslam kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve 'alimlerin sultanı' lakabıyla anılan Bahaeddin Veled'in oğludur. Mevlana, babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin'in manevi terbiyesi altına girmiş ve 9 yıl ona hizmet etmiştir. Sözleri ve eserleri ile asırlardır gönüllerde taht kuran Mevlana, “Gel ne olursan ol, gel” dizeleri ile insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Mevlana, 17 Aralık 1273'te vefat etmiştir.