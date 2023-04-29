Metrobüs hattına 25 yeni araç

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye öz kaynaklarıyla alınan 92 yeni metrobüsten 25’inin ilk seferlerine çıktığı törene katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öz kaynaklarıyla metrobüs araç filosunu gençleştirmeye devam ediyor. 2023 yılı içerisinde 92 yüksek yolcu kapasiteli eklenmesiyle son iki yıl içeresinde 252 araç, metrobüs hattına dahil edilmiş oluyor. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, . ‘300 Günde 300 Proje’ kapsamında hizmete alınan 92 araçtan 25’inin sahaya çıkış törenine katıldı. Edirnekapı Metrobüs Garajı’nda gerçekleşen programda İmamoğlu özetle şunları söyledi:

FİLO GENÇLEŞİYOR

“İETT, günde 55 bin farklı otobüs seferi, 6.300 otobüsle metrobüs seferi gerçekleştiriyor. İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor. Metrobüs hattımız ise bu konuda en dinamosu diyebiliriz. 684 metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli yeni yerli ve güçlü metrobüsü daha İstanbul'a kazandıracağız. Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 252 olmuş olacak. Metrobüs filosunun yüzde 40’ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2023’te 11’den 8’e inmiş olacak. Metrobüs hattından dış hatlara kaydıracağımız araçlar sayesinde ihtiyaç olan hatlarda da daha fazla otobüsle, daha fazla sefer yapma şansına erişeceğiz.”

İSTANBULLULARIN SORUNUNU ÇÖZMEMİZ, CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDİ

Biz bu araçların tamamını öz kaynaklarımızı kullanarak İstanbul'a kazandırıyoruz. Göreve gelir gelmez göreve buradaki acil ihtiyacı, yaşlanmışlığı tespit ederek hızlıca 2020 yılı Kasım ayında dış borçlanmayla 300 metrobüs alımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliğiyle onay alındı. Bu meclisteki çıkan karar oy birliğiyle çıkmıştır. Burada amacımız aslında tek seferde metrobüs ihtiyacını karşılayıp İstanbul'u tek kalemde rahatlatmak ve kendi kaynaklarımızdan yaptığımız yatırımlarla da diğer eksiklikleri gidermek idi. Ancak ne yazı ki; bu yatırımın dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığınca bekletildi. Hiçbir yatırım programını o günden bugüne alınmadı. Yani İstanbul'un bu acil ihtiyacını gidermemiz, İstanbulluların sorununu çözmemiz, Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmedi.”

“ENGELLEMELERE HİÇ TAKILMIYORUZ”

“Tabi acil ihtiyaç var. Elimizi kolumuzu bağlama girişimlerini her yerde bertaraf ettiğimiz gibi burada da bertaraf edip ‘öz kaynaklarımızla çözeriz’ dedik ve yeni Metrobüslerimizi filomuza kazandırdık. Engelleme çabalarına karşın İstanbul için üretmeye devam ettik ediyoruz. Engellemelere hiç takılmıyoruz. Çok yakında siz bir de hesap edin, bu engelliler kalktığında güzel İstanbul'a hangi işlere, hangi hızla yaparız, İstanbul'da yaptıklarımızın çok daha iyisini Türkiye nasıl için yaparız siz hesap edin.”

TAM 63 MİLYON EURO…

“Geçen günlerde yine bu direkt bir siyasi partiye bağlı çalışan basın üzerinden sosyal medya paylaşımları üzerinden bir görüntü gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüsleri parçalıyormuş. Oysa o görüntülerdeki araç tekrar hatırlatalım, aslında milletimizin hafızasından hiç çıkmamalı. Ne yazık ki onların döneminde tam 63 milyon euro verilerek alınan otobüsler ne yazık ki İstanbul'un yol şartlarına uygun olmadan alınmış otobüslerdir. Ve ne yazık ki bizden önce çürümeye terk edilmiş otobüslerdir. Bir kısmı hatta o firmanın kapalı olmasından ve o otobüsleri artık üretmemesinden kaynaklı bir kısım parça ihtiyaçlarını ne yazık ki otobüsleri parçalayarak çözmekte. Biz kanunun gereği olarak ekonomi ömrünü tamamlamış araçların değerlendirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek sorumluluğumuzu yerine getirdik.”

“BU ARAÇLARIN 30’UNU KULLANMAYA ÇALIŞTIK”

“Buradan bile ‘nasıl partizanlık yaparım’, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dört yıllık her türlü konuda dört yıllık hizmetlerini, ortamını nasıl karalarım’ diye algı peşinde koşanlar yine duvara tosladı. Hemşehrilerimin, yurttaşlarımın vicdanına bu tür girişimleri yapanları, siyasi kadroları havale ediyorum. Sözünü ettikleri geçmiş dönemde uzmanların İstanbul yol şartlarına uygun olmadığını belirtmesine rağmen alınan bu araçlar büyük bir kamu zararına sebep olmuştur. Biz yine de bu araçların 30’unu kullanmaya çalıştık. Üretici firma iflas ettiği için de az önce söylediğim gibi on 9 aracı yedek parça kullanım maksadıyla kullanıyoruz. Sık sık arızalanan bu araçların bakım ve onarımını da yine bizim maharetli İETT'nin kadim kurumumuz İETT'nin çalışanları yapıyor. Onların da emeğine sağlık.”

“AKLI EVVEL AÇIKLAMALARI BURADAN GÜLEREK TAKİP EDİYORUM

“İş üreten, iş yapan, halkının hizmetine koşan ve işini konuşan bir dönem olsun istiyoruz. Yapılan işi karalayan, seçilmiş ya da atanmış, yalan konuşmayı ve iftira atmayı kendine alışkanlık eden insanların gerçekten bu millete bir faydası yok. Bu tür kurumları kendi malı gibi gören ve kendine ait olması için her şeyi yapabilecek karaktere sahip olan bu insanların tek faydası var sadece kendilerine. Millete hiçbir faydası olmaz. Bir TEİAŞ'ın iş kazası yaparak patlattığı İSKİ borusu üzerinden bir propagandayla İstanbul'u su götürüyor diyen bir ilçenin belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki o partinin grup başkan vekilinin aklı evvel açıklamalarını buradan gülerek takip ediyorum. Yani orada böyle bir kazayı hemen ben bunu nasıl paylaşırım diyen çocuk aklı diyeceğim ama demiyorum. Çünkü çocukların aklı büyüklerden çok daha yukarıda. Biz çok şey öğreniyoruz çocuklardan. O tür açıklamaları yapan siyasileri de modası geçmiş siyasileri de gülerek takip etmeye devam edeceğim. Bundan sonra İstanbul'da kamuyu zarara uğratacak yatırımların devri bitmiştir. Çok yakında bütün Türkiye'de de bitecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”