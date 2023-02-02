Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Metin Uca bakın neden gözaltına alınmış?
YAŞAM 02.02.2023, 18:07
İstanbul Havalimanı'nda bugün gözaltına alınan televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca, 4,5 saat sonra serbest bırakıldı. Uca, gözaltına alınma gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemlerindeki kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.
4,5 saat süren gözaltı sonrasında Uca, emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Uca, videolu paylaşımında, "4,5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/MetinUca/status/1621144844201775109
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Trabzonspor
|21
|38
|6. Adana Demirspor
|20
|37
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü