Metin Uca bakın neden gözaltına alınmış?

İstanbul Havalimanı'nda bugün gözaltına alınan televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca, 4,5 saat sonra serbest bırakıldı. Uca, gözaltına alınma gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemlerindeki kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

4,5 saat süren gözaltı sonrasında Uca, emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Uca, videolu paylaşımında, "4,5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MetinUca/status/1621144844201775109