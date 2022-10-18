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Metin Özmen'in 'Yakan Söz'ü çıktı

YAŞAM 18.10.2022, 14:34
Metin Özmen'in 'Yakan Söz'ü çıktı

Gazeteci-Yazar Metin Özmen'in "Yakan Söz" isimli kitabı çıktı.BATMAN (İGFA) -  Kitabın gıybet ve dedikoduyu önlemek için somut öneriler içerdiğini belirten gazeteci yazar Metin Özmen, özellikle toplumda birçok sıkıntıya sebep olan dedikodunun hızla yayılmasıyla bir alışkanlık haline geldiğinden dolayı gıybet ve dedikodu yapanların bunu yaşamın bir gerekliliği olarak algıladığı bu yüzden gıybetin topluma hızla zarar vermeye devam ettiğini söyledi.

Özmen, yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "Yakan Söz" ün gıybet ve dedikodunun toplumda azalmasına büyük bir katkı sunacağına inandığını ifade etti.

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