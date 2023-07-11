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Meteroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM 11.07.2023, 07:39
Meteroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaparken, yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 10°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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