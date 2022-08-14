Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bildirildi.
ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bildirildi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile Kocaeli'nin doğu çevreleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Bilecik ile Sakarya'nın güney, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı çevrelerinin bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı çevreleri bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ordu'nun iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 39°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|3
|3. Eyüpspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|1
|5. Gençlerbirliği
|1
|1
|6. Keçiörengücü
|1
|1
|7. Rizespor
|1
|1
|8. Adanaspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Bodrumspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Bournemouth
|2
|3
|11. Fulham
|2
|2
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Southampton
|2
|1
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0