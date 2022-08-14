Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile Kocaeli'nin doğu çevreleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Bilecik ile Sakarya'nın güney, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 24°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı çevrelerinin bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı çevreleri bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ordu'nun iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 39°C, 25°C

Az bulutlu ve açık